РИАМО - 17 ноя. АО «Центральная пригородная пассажирская компания» и Российский университет транспорта подписали соглашение. Согласно документу, между ними будет налажено сотрудничество в области науки и образования, сообщила пресс-служба ЦППК.
Вуз и транспортная компания будут совместно разрабатывать и реализовывать образовательные программы, внедрять новые технологии и проекты на базе академии «Высшая инженерная школа» РУТ. Там же будет проходить обучение специалистов.
Сотрудники транспортной компании будут участвовать в учебном процессе, делиться экспертизой и проводить для студентов мастер-классы о технологиях хранения и анализе больших данных.
Студенты будут получать интересные задачи и темы для проектной деятельности, проходить практику и стажировку с перспективой стать сотрудником ЦППК.
«Соглашение направлено также на сотрудничество в рамках образовательных программ и проведения совместной экспертизы. Все это позволит ЦППК отбирать кадры, максимально подготовленные для будущей работы», - отметил директор «Высшей инженерной школы» Олег Покусаев.
Российский университет транспорта и ЦППК будут развивать комплексные направления научных исследований, обновлять и углублять подготовку специалистов в системе высшего образования. Например, планируется вводить инновационные формы взаимодействия и интеграции сфер образования, науки и бизнеса.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии