РИАМО - 17 ноя. АО «Центральная пригородная пассажирская компания» и Российский университет транспорта подписали соглашение. Согласно документу, между ними будет налажено сотрудничество в области науки и образования, сообщила пресс-служба ЦППК.

Вуз и транспортная компания будут совместно разрабатывать и реализовывать образовательные программы, внедрять новые технологии и проекты на базе академии «Высшая инженерная школа» РУТ. Там же будет проходить обучение специалистов.

«Мы планируем запустить на базе «Высшей инженерной школы» свою программу, разработанную нашими сотрудниками. Благодаря высокому качеству их экспертизы обучение будет вестись по наиболее востребованным направлениям. Смело могу заявить, что выпускники будут обладать широким спектром умений и компетенций, отвечающих всем современным требованиям», – сказал исполнительный директор ЦППК Иван Конев.

Сотрудники транспортной компании будут участвовать в учебном процессе, делиться экспертизой и проводить для студентов мастер-классы о технологиях хранения и анализе больших данных.

Студенты будут получать интересные задачи и темы для проектной деятельности, проходить практику и стажировку с перспективой стать сотрудником ЦППК.

«Соглашение направлено также на сотрудничество в рамках образовательных программ и проведения совместной экспертизы. Все это позволит ЦППК отбирать кадры, максимально подготовленные для будущей работы», - отметил директор «Высшей инженерной школы» Олег Покусаев.

Российский университет транспорта и ЦППК будут развивать комплексные направления научных исследований, обновлять и углублять подготовку специалистов в системе высшего образования. Например, планируется вводить инновационные формы взаимодействия и интеграции сфер образования, науки и бизнеса.