РИАМО - 17 ноя. В столичном районе Басманный, который располагается в Центральном округе, по программе реновации собираются переселить 3,5 тыс. жителей, которые живут в 26 старых домах, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«В Басманном районе реновации подлежит достаточно большой объем жилого фонда. Для строительства новых домов подобрано 5 стартовых площадок мощностью 38,1 тыс. кв. м жилья. Первая новостройка на Бауманской улице была введена в эксплуатацию в конце октября 2021 года», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на других 4 стартовых площадках продолжается строительство, проектирование или разработка специальных документов.

«В январе в новостройку на Бауманской улице планируется начать переселение 237 семей – это 577 жителей из трех домов на Госпитальном Валу. В новостройке имеется 274 квартиры, 5 из которых оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Улучшенная отделка квартир выполнена в соответствии с требованиями Московского стандарта реновации», - подчеркнул Бочкарев.

В компании «Крост», которая занималась созданием этого здания, подчеркнули, что территория у дома также была благоустроена. Гендиректор концерна Алексей Добашин отметил, что там высадили 500 кустарников, десятки деревьев, обустроили газоны и цветники.

«Многофункциональная площадка, разделенная на спортивную, детскую и рекреационную зоны, задает высокий стандарт качества придомового пространства», - добавил он.

Еще Бочкарев обратил внимание на то, что сейчас новые дома по реновации возводят во всех административных округах Москвы. Стартовые площадки расположены максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

«Построен 161 новый жилой дом общей площадью 2,1 млн кв. м. Ведется проектирование и строительство 306 домов общей площадью 5,5 млн кв. м.», - добавил Бочкарев.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин осмотрел новый дом в этом районе, который также построили в рамках программы.

«Мы стараемся, чтобы по архитектуре эти дома улучшали облик Москвы. В этом районе, это центральный район Москвы, посмотрите вокруг: такого качества домов рядом нет», - сказал мэр.

Программу реновации жилищного фонда мэр Москвы утвердил в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей.

Также мэр ранее отмечал, что количество мигрантов на стройках программы реновации в столице следует уменьшить. Нужно привлекать больше россиян из ближайших регионов.

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