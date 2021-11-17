РИАМО - 17 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России о необоснованности жалобы ООО «Репутация» на действия (бездействие) Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее от ООО «Репутация» в управление поступила жалоба на бездействие учреждения при проведении электронного аукциона на определение исполнителя услуг по предоставлению доступа к сервису поиска, отбора и оценки зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для возможности проведения анализа их финансового состояния и участия в торгово-закупочной деятельности.

По результатам рассмотрения УФАС признало жалобу ООО «Репутация» необоснованной. Не согласившись с данным решением, компания обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Репутация» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

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