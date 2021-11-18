Международный день отказа от курения отмечают каждый третий четверг ноября. Отношение к этой привычке со стороны законодательства становится все строже, хотя курильщиков все еще огромное количество. К тому же появляются новые способы употребления никотина – электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака. О том, какое влияние никотиновая зависимость оказывает на организм, РИАМО рассказали врачи-пульмонологи.

Под ударом не только легкие

Курение оказывает негативное воздействие практически на весь организм. Врач-пульмонолог Центра внутренних болезней КДЦ «МЕДСИ» на Красной Пресне Марина Казакова напоминает, что табачный дым содержит около семи тысяч различных химических веществ, многие из которых являются факторами развития заболеваний у человека. У детей с курящими родителями чаще развивается бронхит, бронхиальная астма, отит, пневмония.

От никотина в первую очередь страдают органы дыхания – 90% онкологических заболеваний легких возникает как раз у курильщиков. Врач высшей категории, терапевт-пульмонолог Эльдар Гусейнов отмечает, что также очень часто встречается бронхит курильщика – хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Курение влияет на сосуды, способствует появлению атеросклероза, который может приводить к инфаркту или инсульту. Страдает и желудочно-кишечный тракт – появляются гастриты, язвы. Нередко курение вызывает болезни зубов, десен, онкологические заболевания ротовой полости.

Также курение значительно повышает риск развития ишемической болезни сердца, ишемического инсульта и атеросклероза нижних конечностей, дополняет Марина Казакова. Риск смерти от ишемической болезни сердца у курящих увеличивается в четыре раза. К тому же никотин взаимодействует с никотиновыми рецепторами головного мозга, в результате чего происходит высвобождение дофамина и других медиаторов «системы вознаграждения», что может в конечном итоге приводить к формированию зависимости.

«Курение коварно тем, что все эти изменения в организме происходят так медленно, что курильщик их почти не замечает», – предостерегает Эльдар Гусейнов.

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Утренний кашель курильщика

Практически каждый курильщик со стажем, просыпаясь утром, некоторое время кашляет. В народе это явление прозвали утренним кашлем курильщика.

Эльдар Гусейнов поясняет, что в бронхах есть так называемые реснички, которые выталкивают из легких до 100 миллилитров слизи в сутки – это естественный процесс, происходящий в здоровых легких. При курении человек вдыхает вредные вещества, которые разрушают эти реснички. В результате происходит задержка слизи, и появляется прекрасная среда для размножения бактерий. Бактерии выделяют токсины, которые тоже разрушают реснички. Просвет бронхов сужается, а мелкие бронхи – бронхиолы – могут и вовсе закупориваться слизью.

«В итоге мы получаем обструктивную болезнь легких, – подытоживает эксперт. – Утренний кашель курильщика – результат того, что реснички в бронхах не работают полноценно и, скорее всего, частично разрушены».

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Что происходит при отказе от курения

Отказ от курения даже на сутки может оказаться довольно неприятным опытом для заядлых курильщиков.

«При тяжелой степени никотиновой зависимости довольно быстро может развиться синдром отмены. Он проявляется в сильном желании закурить, общем недомогании, слабости, раздражительности, беспокойстве, бессоннице, потере аппетита, усилении кашля, трудностях с концентрацией внимания», – говорит Марина Казакова.

О том, что происходит с организмом человека, который перестает курить, рассказывает Эльдар Гусейнов: «В процессе курения сужаются периферические сосуды, может повышаться давление. А после того, как человек докурил сигарету, сосуды вновь расширяются, что приводит к изменениям в головном мозге: мы наблюдаем снижение концентрации внимания, уменьшение кратковременной памяти».

Примерно через 20 минут после того, как человек выкурил сигарету, у него стабилизируются давление и пульс, улучшается кровоток в периферических сосудах, повышается до нормальной температура кистей рук и ног. За 24 часа без курения уровень кислорода в крови повысится, лучше заработает мозг, постепенно начнут выводиться токсины.

Понятно, что, отказавшись от курения, человек не станет здоровым моментально. На полное очищение организма от последствий употребления табака может уйти немало времени. Однако уже через два дня вернется в норму вкус и обоняние, через две-три недели улучшится функция легких и кровообращение. Через год риск инфаркта станет вдвое меньше, а через 15 лет он снизится до уровня риска для некурящих людей.

Эльдар Гусейнов добавляет, что курение пагубно влияет на иммунитет слизистых носа и горла, так что отказ от сигарет приведет к тому, что человек станет меньше болеть, особенно бронхитом.

Стоит помнить, что у курильщиков с большим стажем могут появиться необратимые изменения в легких, которые будут проявляться даже через 20 лет после отказа от сигарет, подытоживает Эльдар. В целом, действует правило: чем дольше человек курил – тем дольше его организм будет очищаться от последствий этой привычки.

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Есть ли легкий способ бросить курить

«Со стороны врача самый эффективный способ – это напугать пациента последствиями курения. На многих, кстати, оказывает влияние такой фактор, как снижение потенции у курильщиков», – делится Эльдар Гусейнов.

А вот знаменитая книга «Легкий способ бросить курить» Алана Карра, по опыту Эльдара, помогает только внушаемым людям. Примерно 40% прочитавших действительно смогут отказаться от сигарет. Некоторые перестают курить, пока читают книгу, а потом начинают снова. На остальных произведение попросту не окажет никакого влияния.

По мнению эксперта, бросать курить надо либо постепенно, либо сразу, но поддерживая организм препаратами, которые обладают никотин-заместительным эффектом. Это жевательные резинки с никотином, таблетки, никотиновые пластыри. Но тут можно получить еще одну зависимость – от тех же жвачек или таблеток.

«Очень большую, даже главную роль играет настрой человека, серьезное желание отказаться от этой привычки. Без этого желания ничего не получится», – добавляет доктор.

Ведь бороться приходится не только с физической, но и с психологической зависимостью. Это привычные действия, которые знакомы каждому курильщику: вытащить пачку, достать сигарету, покрутить ее в руках, щелкнуть зажигалкой... Многие бросают курить и начинают набирать вес, потому что им не хватает этих действий, и они начинают заедать стресс.

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Новые способы потребления никотина

В последние годы набирают популярность электронные сигареты и вейпы. Их стали чаще предпочитать курильщики, но особенно они любимы школьниками, которым кажется, что «парить» это совсем не означает по-настоящему курить.

Между тем, отмечает Марина Казакова, раствор, испаряемый вейпами или электронными сигаретами, может содержать то же количество никотина, что и пачка сигарет. Находясь в облаке приятно пахнущего дыма, человек не осознает реальное количество потребляемого никотина, и зависимость формируется быстрее.

В жидкостях для вейпа содержатся глицерин и пропиленгликоль, которые дают дым, добавляет Эльдар. При этом последний при нагревании превращается в канцероген. А в ароматизаторы добавляют диацетил, который может вызвать у человека химический ожог бронхов и легких. В таком случае уменьшается полезная площадь легких, ухудшается газообмен, появляется одышка. На КТ это выглядит так же, как поражение легких коронавирусом.

Впрочем, отмечает эксперт, некоторым заядлым курильщикам вейп или электронные сигареты помогают постепенно снизить дозу никотина, а впоследствии и совсем бросить курить. Для этих целей многие переходят на системы нагревания табака, например, IQOS.

«Сама аббревиатура IQOS в переводе с английского – «я бросаю курить обычные сигареты». Многие люди, которые намерены бросить курить, переходят сначала на бездымные сигареты. В моей практике такие пациенты отмечали улучшение самочувствия, у них уменьшался или практически пропадал кашель, слегка увеличивалась выносливость», – поясняет Эльдар Гусейнов.

Но, несмотря на плюсы IQOS, существуют подробные исследования, опубликованные в серьезных медицинских журналах и на сайте ВОЗ. Они доказывают, что бездымные сигареты наносят организму почти такой же вред, как и обычные.

Эльдар полагает, что курение нагреваемого табака ничуть не менее вредно, чем курение табака обычного.

«И есть еще такой аспект, как пассивное курение. По поводу бездымных сигарет он пока не изучен, но я предполагаю, что сейчас мы про IQOS просто еще не все знаем. Может быть, пассивное курение IQOS тоже негативно сказывается на тех, кто это вдыхает не по своей воле», – дополняет доктор.