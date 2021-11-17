РИАМО - 17 ноя. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране всех пациентов, у которых есть признаки простудных заболеваний, обязательно будут проверять на коронавирус. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Она подчеркнула, что постановление по данному вопросу уже принято.

«Все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией», - сказала Попова.

Действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики Covid-19 в стране продлили еще на 3 года, до 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил увеличить скорость тестирования на Covid-19.

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