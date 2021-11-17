РИАМО - 17 ноя. Российский президент Владимир Путин отметил, что в стране следует увеличить скорость проведения исследований на наличие Covid-19, сообщает Федеральное агентство новостей.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания по развитию генетических технологий доложила о текущей ситуации с инфекцией в стране.
«Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», - подчеркнул глава государства.
Российские ученые создали лекарство для обезвреживания Covid-19. Его разработали в Институте молекулярной биологии РАН на основе моноклональных антител.
Также в стране создали еще 2 вакцины от коронавируса, сейчас они проходят доклинические испытания.
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