РИАМО - 17 ноя. Российский президент Владимир Путин отметил, что в стране следует увеличить скорость проведения исследований на наличие Covid-19, сообщает Федеральное агентство новостей.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания по развитию генетических технологий доложила о текущей ситуации с инфекцией в стране.

«Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», - подчеркнул глава государства.

Российские ученые создали лекарство для обезвреживания Covid-19. Его разработали в Институте молекулярной биологии РАН на основе моноклональных антител.

Также в стране создали еще 2 вакцины от коронавируса, сейчас они проходят доклинические испытания.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>