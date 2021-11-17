РИАМО - 17 ноя. Бюджет Подмосковья на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов депутаты Мособлдумы планируют принять с учетом поступивших пожеланий в начале декабря, сообщил зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов.

«Завтра на заседании во втором чтении будет принят бюджет. Потом комитеты отработают все пожелания и предложения. В начале декабря мы планируем принять бюджет в третьем чтении», - сказал Рожнов.

Он отметил, что трансляцию публичных слушаний бюджета по системе видеоконференцсвязи смотрели 150 человек, в интернете смотрели более 100 человек. Кроме того, работала горячая линия, куда поступали вопросы и предложения.

«Вопросы в основном касались здравоохранения - и диализа, и мониторинга диабета», - рассказал Рожнов.

По его словам, все предложения будут учтены: ответы на них будут включены в итоговый протокол.

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