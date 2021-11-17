РИАМО - 17 ноя. С начала программы реновации в Москве введен 161 дом, в следующем году планируется построить еще 91, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Кроме того, более 300 домов находятся на стадии проектирования или строительства во всех районах столицы, которые затронула программа реновации. Всего уже переселились или готовятся к переезду более 55 тыс. жителей.

«В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 91 дом жилой площадью 1,4 млн кв. м. Кроме этого, в планах передать под заселение 72 объекта жилой площадью порядка 900 тыс. кв. м и переселить 35 тыс. жителей», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас в Москве 533 стартовые площадки по реновации. 10 из них были включены в перечень стартовых площадок программы 19 октября 2021 года. Все они находятся в 9 районах мегаполиса.

Программа реновации нацелена на повышение качества жизни москвичей. Благодаря ей более миллиона жителей переедут в новые квартиры с отделкой комфорткласса. Рядом с новыми домами будет благоустроена прилегающая территория и появятся новые социальные объекты.

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