РИАМО – 18 ноя. Московский НПЗ стал выпускать еще больше моторного и авиационного топлива для региона. За девять месяцев Московский и Омский НПЗ стали выпускать больше бензина на 6,5% — то есть 5,53 миллиона тонн. А дизеля — на 1% — 6,95 миллиона тонн. Об этом отчиталась компания «Газпром нефть».

Предприятия за это время увеличили выпуск и высокооктанового бензина G-Drive 100 — причем почти на четверть. Кроме того, увеличился выпуск и зимнего дизельного топлива — практически на 10%. Московский НПЗ нарастил выпуск битумов, с помощью которых строится и ремонтируется каждая вторая улица в столице.

Рынок авиаперевозок начал восстанавливаться, самолетам понадобилось больше авиакеросина. Поэтому Московский и Омский НПЗ увеличили его выработку сразу на 37,4% — до 1,88 миллиона тонн.

Меры, предпринятые для нераспространения Covid-19, помогли Московскому НПЗ обеспечить беспрерывное производство и обеспечить поставки важных нефтепродуктов на рынок.

В минувшем году Московский НПЗ запустил особый комплекс производства нефти полного цикла «Евро+». Высокотехнологичное оборудование заменило пять старых установок, это позволило увеличить выработку. НПЗ стал производить больше высокооктанового бензина G-Drive 100 и зимнего дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами. Комплекс открывали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.