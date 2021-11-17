РИАМО - 17 ноя. Продюсер шоу «Ледниковый период», серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал состояние ученицы тренера Этери Тутберидзе, фигуристки Дарьи Усачевой, получившей травму. Он считает, что спортсменке не следует пытаться ускорить восстановление, и призвал поддержать ее, сообщает Газета.ru.

Усачева получила травму на Гран-при Японии. Теперь ей необходимо прийти в форму, а не пытаться отобраться на пекинскую Олимпиаду в 2022 году, считает Авербух.

«Нужно пожелать Даше как можно быстрее вернуться в строй и поддержать ее. Ну и надо понимать, что Даша Усачева, бесспорно, талантливейшая девочка и сейчас для нее самое важное — это восстановиться. И, может быть, даже не гнаться к чемпионату России. Потому что объективно у нас жесточайшая конкуренция, и мы все понимаем, между кем она будет развиваться», – объяснил Авербух.

Авербух добавил, что Усачева юна и талантлива. Благодаря этому она может пойти на следующий четырехлетний цикл соревнований.

«Поэтому сейчас, думаю, не нужны никакие истерики, не надо ее гнать куда-то. Дарье нужно дать спокойно набрать форму, чтобы она снова радовала нас своей стабильностью, и пошла дальше, выучила тройной аксель и четверные прыжки, которые мы ранее у нее не видели на соревнованиях», — отметил Авербух.