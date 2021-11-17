РИАМО - 17 ноя. С 8 по 12 ноября комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 66 объектов, из которых 51 земельный участок в аренду, 5 земельных участков на продажу, 4 помещения на продажу. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета.

Кроме того, на торги выставили 1 помещение в аренду, 1 здание с земельным участком в аренду, 1 здание с земельным участком на продажу и 3 объекта водопользования.

В Одинцовском округе в аренду предлагают нежилое помещение под свободный вид деятельности площадью 188 кв. м. Помещение на 1 этаже имеет отдельный вход. Расположено в селе Никольское на улице Заречной. Предоставляется в аренду сроком на 10 лет. Начальная цена – 340 656 руб./год.

Под строительство загородного дома в Павловском Посаде можно приобрести в собственность земельный участок площадью 978 кв. м. Участок расположен на улице Лучезарной, в 10 минутах от центра города. Начальная цена – 1 579 088,58 руб..

В Электрогорске в аренду предлагают земельный участок под магазины площадью 100 кв. м. Участок расположен центре города Электрогорск, в районе улицы Карла Маркса, напротив остановки «Администрация». Предоставляется в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена – 25 852,90 руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.