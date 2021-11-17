РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Депутаты фракции «Единая Россия» в совете депутатов Люберец на заседании обсудили решение текущих задач, отчетность перед жителями и результаты исполнения запросов от горожан, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Важно поддерживать продуктивное взаимодействие с населением. Ни один вопрос не должен оставаться без ответа. Хочу обратить внимание на проблемы территорий с малой численностью жителей. Объекты, которые не набрали нужное количество голосов на портале «Добродел», нужно обязательно брать в работу нам – партийцам», – сказала депутат Мособлдумы Лидия Антонова.

Она добавила, что в период большой нагрузки помощь требуется и медикам.

Также депутаты оптимизируют партийный актив, реализуют проекты и вместе с люберчанами решают проблемы на местах.

«Сегодня численность партии в городском округе насчитывает 3,1 тыс. человек, сторонников – 1,5 тыс. До января 2022 года мы проверяем работу «первичек». Структурируем все ветви партии для более слаженной работы», – добавил руководитель исполкома местного отделения партии Георгий Николаев.