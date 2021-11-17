РИАМО - 17 ноя. Более 1 миллиарда рублей планируют направить на обеспечение детей Подмосковья путевками в детские лагеря и на санаторно-курортное лечение в 2022 году, что больше, чем в 2021-м. Такие сведения указаны в презентации министерства социального развития Московской области.

Так, на подпрограмму «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» планируется направить в 2022 году 1,1 миллиарда рублей, что на 41 миллион больше, чем в 2021 году.

Как уточнила первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова в ходе публичных слушаний по рассмотрению бюджета региона, всего планируется закупить около 15 тысяч путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«(Планируется – ред.) предоставить путевки на санаторно-курортное лечение 9 тысячам детей-инвалидов и сопровождающим лицам», - заключила Ускова.