РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Рабочие завершат замену лифтов в одном из домов на улице Северной в Подольске в декабре, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске продолжается замена лифтового оборудования по программе капитального ремонта общего имущества МКД на 2020-2022 годы. На сегодняшний день обновлено 20 лифтов из 46 запланированных. До конца текущего года лифтовое оборудование заменят еще в 3 домах.

Так, уже через месяц все жители дома 6 по улице Северной смогут добираться до своих квартир в новеньких лифтовых кабинах. Работы в первых 2 подъездах уже завершены, в 3 других подходят к концу. Сложнее всего людям старшего возраста, которые в период ремонта вынуждены подниматься на свои этажи по лестнице.

Замену лифтов проводит подрядная организация ООО «Лифтовой альянс». Эта компания занимается ремонтом лифтового оборудования на территории Подольска с 2019 года и зарекомендовала себя с самой надежной стороны. Прием выполненных работ проводится как специальной комиссией, так и самими жителями дома.

Срок эксплуатации лифтового оборудования рассчитан на 25 лет. После истечения этого времени проводится полная диагностика и техническая экспертиза объекта, по итогам которой и принимается решение о его обновлении. Срок установки нового лифта составляет примерно 2,5 месяца и включает в себя демонтаж, монтаж, пусконаладочные работы и сдачу в эксплуатацию. Во время работ полной замене подлежат лифтовая кабина, электропроводка, лебедки, противовесы и станция управления.

Стоимость замены одного лифта составляет около 3,5 млн рублей в зависимости от количества этажей. Меняется абсолютно все, кроме направляющих рельсов.

В городском округе Подольск функционируют 2 539 лифтов в 587 многоквартирных домах. С 2014 по 2019 год было обновлено 427 лифтов в 170 домах.