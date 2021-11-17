РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Воспитанники студии фотоискусства «Перспектива» ДК им. Карла Маркса в Подольске стали победителями Международного конкурса-фестиваля искусства и творчества «Отражение», сообщает администрация ДК.

Диплом лауреата I степени в возрастной категории 12-16 лет получили Мария Бабаянц за конкурсную работу «Золотой час», Анна Усачева за работу «Пернатые истории», Ярослав Гончаров с работой «Мечтать разрешается», Юлия Мальчевская с работой «Мечтательница». Победителем в категории 17-25 лет стала Кристина Восканян с работой «Контраст во всем».

Руководитель студии фотоискусства «Перспектива» Вероника Клюева получила благодарственное письмо от оргкомитета конкурса за участие и вклад в развитие проекта.

Администрация ДК поздравила коллектив с высокими наградами и пожелала еще больше вдохновения и творческих высот.