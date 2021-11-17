РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 ноя. Новый участковый пункт полиции появился в Щелкове в микрорайоне Финский, 4А. В нем имеются комната ожидания и удобный кабинет, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Открытие пункта совпало с празднованием Дня участкового уполномоченного полиции.

По решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на территории региона реализуется приоритетный проект «100 участковых пунктов полиции». В городском округе Щелково в этот проект вошли микрорайоны Финский и Богородский. Этому способствовала не только плотная застройка, но и желание жителей. Раньше ближайший пункт полиции был в микрорайоне Щелково-7.

Проект «100 участковых пунктов полиции» призван обеспечить новые крупные микрорайоны участковыми пунктами. Это необходимо для обеспечения шаговой доступности правоохранителей и повышения уровня общественной безопасности.