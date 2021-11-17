РИАМО - 17 ноя. Во время торгов ежегодный размер арендной платы за земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в Раменском округе превысил стартовый в 42 раза и составил более 26 млн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Площадь участка составляет 1,9 тыс. кв. м. В торгах приняли участие 9 претендентов. Стартовая цена за лот составляла 633 878,76 руб.

Всего за период с 8 по 12 ноября в Московской области состоялось 123 земельно-имущественных аукциона. Из них 77% составили торги по земельным участкам для строительства жилого дома.

Всего в торгах приняли участие 411 человек. В среднем на 1 лот претендовало более 3 участников, а среди конкурентных процедур среднее количество участников составило почти 5 человек на лот. Процент реализации объектов на сегодняшний день составляет 81%, что больше, по сравнению с 2020 годом, на 13%.