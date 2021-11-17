РИАМО - 17 ноя. В Подмосковье рассчитывают создать еще 29 индустриальных парков, в регионе уже действуют 59 индустриальных парков, сообщил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Зацепин.

«Планируем создание еще 29 индустриальных парков», - сказал Зацепин.

Он отметил, что уже на территории Московской области действует 59 индустриальных парков, их общая заполняемость — около 70%.

«При этом 25 парков заполнены на 100%», - рассказал Зацепин.

По его словам, в целом основные задачи - рост объема инвестиций на 70% к 2030 году.

«Создание рабочих мест в размере более 65 тысяч человек в год, а также увеличение поступлений налогов в бюджет Московской области на 10-15% ежегодно», - сказал Зацепин.

Он отметил, что в 2021 году на поддержку предпринимателей выделили около 5,3 миллиарда рублей.

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