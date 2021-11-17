РИАМО - 17 ноя. Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух ответил на вопрос, стал бы он приглашать на программу популярного исполнителя Алишера Моргенштерна, сообщает Газета.ru.

В текущем сезоне популярность снискал известный тиктокер Даня Милохин, который выступает с фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Мы приглашаем на проект людей разных направлений, у которых есть своя аудитория. Мы стремимся, конечно, звать максимально медийных и интересных людей на проект – это абсолютно логично, – которые приведут с собой разную аудиторию. Но для меня важнее показать их другими, раскрыть, найти какой-то новый язык для них», – объяснил Авербух.

При этом он отметил, что не против участия таких медийных личностей, как Моргенштерн, в «Ледниковом периоде», однако авторы проекта не находятся в погоне за кем-либо.

«Ввели бы мы цензуру для Моргенштерна? Ледовая лексика – цензурная», – добавил Авербух.