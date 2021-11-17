РИАМО - 17 ноя. Ученые Института молекулярной биологии РАН разработали препарат для обезвреживания коронавируса, а также его штамма «дельта», сообщает Федеральное агентство новостей.

Директор института Александр Макаров заявил, что данное лекарство может нейтрализовать не только штамм «дельта», но и вариант «гамма».

«Мы разработали лекарство на основе моноклональных антител», — сказал Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий при участии главы государства Владимира Путина.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова добавила, что еще один препарат от коронавируса «МИР-19» разрабатывают специалисты учреждения. Лекарство эффективно против всех штаммов инфекции.

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