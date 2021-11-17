РИАМО - 17 ноя. На станции подземки «Черкизовская» открылся 3-й в городе склад забытых вещей. Забытые вещи хранят на складах до полугода, сообщила журналистам заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Она добавила, что за последний год работы там оказалось почти 18 тыс. забытых вещей. Большая их часть была возвращена владельцам. Если пассажир что-то забыл, то ему следует связаться с контакт-центром «Московский транспорт» или написать в чат-бот. При посещении склада потребуется иметь документ, удостоверяющий личность.
«Все забытые документы попадают в УВД на транспорте. На складах мы их не храним», - отметила Темникова.
Она добавила, что пассажиры очень часто забывают сезонные вещи: зонты, шапки, перчатки. Иногда в транспорте находили музыкальные инструменты. Забытые вещи хранят на складах до полугода.
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