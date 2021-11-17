РИАМО - 17 ноя. На станции подземки «Черкизовская» открылся 3-й в городе склад забытых вещей. Забытые вещи хранят на складах до полугода, сообщила журналистам заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Мы открываем склад забытых вещей, напомню, что для Московского метрополитена это уже третий склад. Мы организуем этот сервис для удобства пассажиров, таким образом, все вещи, которые будут забывать наши пассажиры в наземном городском транспорте и на МЦК, будут попадать на склад «Черкизовское». Хочу отметить, что 2 существующих склада, на станциях «Деловой центр» и «Котельники», успешно работают», - рассказала Темникова.

Она добавила, что за последний год работы там оказалось почти 18 тыс. забытых вещей. Большая их часть была возвращена владельцам. Если пассажир что-то забыл, то ему следует связаться с контакт-центром «Московский транспорт» или написать в чат-бот. При посещении склада потребуется иметь документ, удостоверяющий личность.

«Все забытые документы попадают в УВД на транспорте. На складах мы их не храним», - отметила Темникова.

Она добавила, что пассажиры очень часто забывают сезонные вещи: зонты, шапки, перчатки. Иногда в транспорте находили музыкальные инструменты. Забытые вещи хранят на складах до полугода.