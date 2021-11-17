РИАМО - 17 ноя. Центр организации дорожного движения столичного правительства создаст цифровую копию московских улиц, для этого на них запустили 8 специальных машин с камерами, сообщил заместитель руководителя ГКУ «ЦОДД» по контролю за использованием и развитием информационных систем и ресурсов Дмитрий Горшков.

«Данный проект поможет нам воссоздать достоверную картину того, что происходит сейчас в городе, дать максимально подробную информацию. Это не только данные, как в навигаторе, но и воссоздание всех (дорожных - ред.) объектов онлайн в виде карты», - сказал Горшков.

Он уточнил, что городские улицы воссоздадут в подробностях, вплоть до разметки, бордюров, размещения дорожных знаков, светофоров и летних кафе. Завершить эту работу планируется к середине 2022 года.

Автомобили, используемые для создания цифровой дорожной карты Москвы, оснащены промышленными компьютерами и колпаками с 6 камерами, которые работают синхронно. Задача камер - фотографировать все через каждые 3 метра. Оцифровка пройдет несколько раз для максимальной точности.

«Система поможет развивать V2i - это технологии для движения беспилотного транспорта. Потому что мы создаем полноценную подложку, которая отвечает на вопросы «как есть сейчас в городе» и «как лучше двигаться автомобилю», - уточнил Горшков.

По его словам, виртуальная карта столицы поможет проводить моделирование возможных изменений на дорогах. Наличие единой базы также позволит улучшить взаимодействие со смежными организациями для принятия более эффективных решений.

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