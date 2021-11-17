РИАМО - 17 ноя. Транспортные полицейские задержали в столице двоих мужчин, которые устроили потасовку в вагоне поезда Московского центрального кольца, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Потасовка произошла вечером 14 ноября. По предварительным данным, двое пьяных мужчин спровоцировали словесный конфликт, переросший в потасовку. В полицию никто по данному инциденту не обращался.

Специалисты установили личности предполагаемых участников инцидента и задержали их.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Хулиганство». Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Расследование дела продолжается.

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