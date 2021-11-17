РИАМО - 17 ноя. С 8 по 14 ноября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликована 21 закупка, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Так, опубликованы закупки на строительство газовой котельной 20 МВт в Балашихе, на строительство автомобильной дороги Каширское шоссе – Молоково – Андреевское в Ленинском округе, на строительство детсада на 95 мест в деревне Красное в Домодедове, на оказание охранных услуг в 2022 году в образовательных учреждениях в Подольске.

Были также размещены закупки на реконструкцию канализационных очистных сооружений в деревне Зарудня в Коломне, на строительство центра культурного развития в сельском поселении Сафоновское Раменского округа, по завершению реконструкции очистных сооружений в поселке Горки-10 Одинцовского округа, на строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест в Люберцах.

Помимо этого, опубликованы закупка на строительство школы на 550 мест на улице Красина в Орехово-Зуевском округе, 4 совместных закупки на поставку смесей белковых композитных сухих для диетического лечебного и диетического профилактического питания в 2022 году, закупка на организацию питания пациентов учреждений медицинских организаций в 2022-2024 годах в Шатуре, закупка на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок в Богородском округе.

Размещены закупки на организацию питания пациентов, находящихся на лечении в структурных подразделениях Раменской областной больницы в 2022-2024 годах, на оказание услуг комплексной охраны образовательных учреждений в Богородском округе, на оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений административных зданий, на благоустройство парка Победы в Наро-Фоминском округе, на строительство инженерных сетей и канализации в Ленинском округе.

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