РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Андреем Коровушкиным передал продуктовый набор бывшей узнице фашистских лагерей Юзефе Кобляковой. В свои 88 лет она соблюдает режим самоизоляции, несмотря на то, что вакцинировалась от коронавируса, сообщает пресс-служба парламентария.
По словам Кобляковой, в период новой волны Covid-19 она не выходит на улицу, а узнав, что работает волонтерский штаб Балашихинского отделения партии «Единая Россия», позвонила туда.
Он добавил, что главная задача волонтерского штаба – это информирование горожан о важности вакцинации и ревакцинации.
Коблякова поблагодарила депутатов за помощь и добавила, что не понимает тех людей, которые избегают делать прививку, ведь именно вакцина спасла целые государства от вымирания.
Ефимов поблагодарил пенсионерку за добрые слова, пожелал ей крепкого здоровья и бодрости духа.
Телефон волонтерского штаба Балашихинского отделения партии «Единая Россия»: 8(495)522-50-19.
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