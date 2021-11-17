РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Андреем Коровушкиным передал продуктовый набор бывшей узнице фашистских лагерей Юзефе Кобляковой. В свои 88 лет она соблюдает режим самоизоляции, несмотря на то, что вакцинировалась от коронавируса, сообщает пресс-служба парламентария.

По словам Кобляковой, в период новой волны Covid-19 она не выходит на улицу, а узнав, что работает волонтерский штаб Балашихинского отделения партии «Единая Россия», позвонила туда.

«Волонтерский штаб «Единой России» в Балашихе начал работу с 1 ноября. В мероприятиях участвуют ребята из «Молодой Гвардии», муниципальные депутаты. Звонков поступает немного, в основном от пожилых граждан, с просьбой помочь приобрести лекарства и продуктовые наборы. К каждому звонку подходим индивидуально», – сказал Ефимов.

Он добавил, что главная задача волонтерского штаба – это информирование горожан о важности вакцинации и ревакцинации.

Коблякова поблагодарила депутатов за помощь и добавила, что не понимает тех людей, которые избегают делать прививку, ведь именно вакцина спасла целые государства от вымирания.

Ефимов поблагодарил пенсионерку за добрые слова, пожелал ей крепкого здоровья и бодрости духа.

Телефон волонтерского штаба Балашихинского отделения партии «Единая Россия»: 8(495)522-50-19.