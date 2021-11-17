РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Собственников незаконно установленного автосервиса в поселке Октябрьский подмосковных Люберец обязали демонтировать объект до 26 ноября текущего года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Законность расположения автосервиса в микрорайоне Западный обсудили еще на встрече с жителями 27 октября.

Собственник должен устранить объект за свой счет. Если до 26 ноября автосервис не будет демонтирован, администрация округа начнет процедуру принудительного демонтажа.

Управление потребительского рынка, услуг и рекламы проконтролирует вопрос об устранении объекта.