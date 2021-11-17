РИАМО - 17 ноя. В 2022 году на систему здравоохранения Подмосковья планируют направить более 125 миллиардов рублей. Так, вырастут расходы на программу капитального ремонта объектов здравоохранения, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«На 2022 год финансирование системы здравоохранения запланировано в размере 125,8 миллиарда рублей», - сказала Стригункова.

Она отметила, что вдвое вырастут расходы на программу капитального ремонта - до 8,3 миллиарда рублей.

«Всего будут ремонтировать 40 объектов, 21 планируют ввести уже в 2022 году. Также есть рост расходов на замену оборудования — как тяжелого, так и нетяжелого, а также на образование и подготовку наших медиков», - уточнила Стригункова.

По ее словам, в 2022 году начнется трехлетняя программа замены аналогового оборудования на цифровое.

«У нас сейчас в системе здравоохранения функционирует более 1000 аппаратов тяжелого оборудования - это рентгены, КТ, МРТ, маммографы, флюорографы. Всего в 2022 году планируется заменить 73 аппарата», - уточнила Стригункова.

При этом основными направлениями в сфере здравоохранения станут работа над снижением смертности от болезней системы кровообращения и от онкологии, диспансеризация, внедрение нового стандарта качества работы поликлиник, оптимизация скорой помощи, внедрение электронного документооборота, заключила Стригункова.

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