РИАМО - 17 ноя. В России 2 новые вакцины от коронавирусной инфекции проходят доклинические исследования, сообщает Nation News.

Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, препараты сделали на различных платформах.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса в августе прошлого года. Препарат, разработанный в центре им. Гамалеи, называется «Спутник V».

На данный момент в стране зарегистрированы несколько отечественных вакцин от Covid-19, среди которых «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Их основное отличие - в принципе действия, при этом заявленная разработчиками эффективность достигает 90% и выше. Первые два препарата уже активно используются для массовой добровольной вакцинации.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>