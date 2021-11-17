РИАМО - 17 ноя. В России 2 новые вакцины от коронавирусной инфекции проходят доклинические исследования, сообщает Nation News.
Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, препараты сделали на различных платформах.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса в августе прошлого года. Препарат, разработанный в центре им. Гамалеи, называется «Спутник V».
На данный момент в стране зарегистрированы несколько отечественных вакцин от Covid-19, среди которых «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Их основное отличие - в принципе действия, при этом заявленная разработчиками эффективность достигает 90% и выше. Первые два препарата уже активно используются для массовой добровольной вакцинации.
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