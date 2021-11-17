РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков предложил увековечить имя заслуженного советского и российского тренера по баскетболу Давида Берлина в названии Люберецкого дворца спорта, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Основатель женского баскетбольного клуба «Спартак» Давид Берлин скончался на 97 году жизни.

«За те 7 лет, что нам случилось быть с Давидом Яковлевичем рядом, мы сделали многое. Одним из важных для него проектов стал турнир по уличному баскетболу «Кубок Берлина». Проводится ежегодно в Московской области с 2014 года. Мероприятие будет теперь всегда находиться под моим патронатом в память о выдающемся человеке», - написал Терюшков в своем Instagram-аккаунте.

По словам Терюшкова, путь тренера Берлин начинал именно в Люберцах.