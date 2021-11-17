РИАМО - 17 ноя. Для столичного Стройкомплекса планируют создать единую консультационную онлайн-площадку. Сейчас в электронном виде уже оказываются 26 госуслуг в этой сфере, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«У нас mos.ru стало единой городской точкой входа для всего, что связанно с градостроительной сферой. Заходя туда, можно получить всю информацию и отдать всю нужную информацию. Там не надо рыться в страницах, поисковик тебя отправит, куда надо», - рассказал Левкин.

Он отметил, что 26 государственных услуг и сервисов доступно на сайте mos.ru. Из них 20 предоставляются только в электронном виде.

По его словам, время выдачи разрешений на строительство или на ввод в эксплуатацию сократилось до 5 дней.

«2 года назад мы открыли Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы, где работает две линии операторов. К нему прикреплена электронная база знаний, юридически четко выверенных ответов на часто задаваемые вопросы», - сказал Левкин.

Он объяснил, что если в перечне нет ответа на заданный вопрос, то оператор переключает пользователя на узкопрофильных специалистов из разных организаций.

Также планируется создание единой консультационной площадки Стройкомплекса. Она будет больше, чем горячая линия.

«Мы решили, что надо переходить на единую цифровую площадку взаимодействия, где, как на одном столе, будут нейронными сетями пересекаться вопросы, ответы, услуги, задачи. И она через умную настройку программ будет предоставлять комплексные услуги», - поделился планами Левкин.

Он объяснил, что если человеку нужно получить градостроительный план земельного участка, то с помощью системы будут выданы правила землепользования и застройки и одновременно оформится договор о земельно-правовых отношениях. Так, получается, что все необходимые услуги можно получить в одном месте.

Левкин обратил внимание, что с 1 января 2022 года будет применяться технология BIM. Ее особенность заключается в создании цифровой модели объекта капитального строительства. Она потенциально позволит избежать ошибок и коллизий при проектировании.