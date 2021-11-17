РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Возле входа в парк им. Виктора Талалихина в Подольске установили оборудование для фонтана, планируется провести его испытания, сообщает комитет по строительству и архитектуре администрации округа.

В комитете прошло рабочее совещание. На нем обсудили темпы работ на основных стройобъектах. Председатель комитета Сергей Цаплинский дал поручение кураторам проектов работать на опережение и предусматривать все нюансы при составлении проектно-сметной документации очередного этапа реализации.

В парке им. Виктора Талалихина подрядчики приступили к монтажу ледового катка. Его украсят светящимися фигурами и гирляндами. Учли все детали: место расположения веселых снеговиков и елки, высоту гирлянды, источник музыкального сопровождения, а также вместительность помещений для проката коньков и переодевания.

В скором времени начнутся испытания нового фонтана, который практически готов к эксплуатации. Объект благоустройства представляет из себя 2 чаши, расположенные с 2 сторон от памятника Талалихину. Размер каждой чаши фонтана – 12,5 на 2 м. Предусмотрено попеременное движение 12 струй, объект оборудован подсветкой. Окружающее фонтан пространство вымостили плиткой. По периметру установят скамейки. Посетители парка попадут к нему сразу при входе.

Кроме того, в парке в ближайшее время появятся дополнительные топиарные фигуры: «Сердце», «Дамы», «Карета» и «Дерево жизни». Каждая из фигур займет свое место на территории любимого места отдыха горожан.