РИАМО - 17 ноя. Россияне, которые переболели коронавирусной инфекцией, будут проходить вакцинацию по-разному в зависимости от возраста. Это связано с концентрацией действующего вещества препаратов, сообщил врач, профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Юрий Конев.

Россиян в возрасте старше 60 лет будут прививать «Спутником V», а всех граждан младше - «Спутником Лайт».

«Действующее вещество одинаковое и в том, и в другом препарате, вопрос в концентрации. Например, когда для детей препарат делали, конкретно говорили, что для них концентрация ниже. Может быть дело в этом», – сказал Конев в интервью радио Sputnik.

Он пояснил, что пожилым нужна более высокая концентрация вещества, так как их иммунная система функционирует гораздо слабее.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>