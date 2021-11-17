РИАМО - 17 ноя. Власти Хабаровского края приняли решение вакцинировать граждан старше 60 лет в обязательном порядке, сообщает aif.ru.

Сейчас в регионе выросло число заболеваний коронавирусом. Если на предыдущей неделе было зафиксировано 3290 случаев, то теперь показатель вырос до 4090 заболеваний.

Среди жителей старше 65 лет заболеваемость превысила эпидпорог на 67%. Из-за этого было принято решение в течение двух недель начать обязательную вакцинацию.

Отмечается, что для перелетов по внутренним авиалиниям на территории Хабаровского края будет необходим QR-код вакцинированного или переболевшего.

«Коронавирусная инфекция проявляется в 71% случаев в виде ОРВИ, увеличилась доля внебольничных пневмоний у группы старше 50 лет и детского младшего возраста. По профессиональному составу среди заболевших отмечается рост в сфере торговли, ЖКХ, образовании и здравоохранении, услуг, офисных работников, общепита», – сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Жителям Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре старше 60 лет дадут возможность оставлять заявку на выезд бригад для вакцинации на дому. Сделать это можно будет по единому телефону 122.

Темпы распространения коронавирусной инфекции в Дальневосточном федеральном округе остаются самыми высокими в стране. В центральной части России заболеваемость снижается.

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