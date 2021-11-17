РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Первую в России лабораторию по авиационной метеорологии торжественно открыли в Гидрометеорологическом техникуме в микрорайоне Кучино Балашихи, ленточку перерезали директор учреждения Ирина Никитина и заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Соколов, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На открытии присутствовали директор института радарной метеорологии Александр Солонин, ректор института повышения квалификации работников Росгидромета Олег Ломакин, представители ФГБУ ГАМЦ Росгидромета, Торгово-промышленной палаты округа.

«Сегодня мы открыли лабораторию авиационной метеорологии, которая является первой в России учебной лабораторией подобного рода. Наш техникум ведет подготовку специалистов в области метеорологической, экологической и информационной безопасности, и когда мы говорим о безопасности метеорологической, имеем в виду и безопасность авиационных перевозок», - сказала Никитина.

Она добавила, что здесь большую роль играют их выпускники - техники-метеорологи. По окончании техникума они трудятся в разных подразделениях Росгидромета, но большая часть из них идет работать именно в авиационную метеорологию.

«Благодаря новой лаборатории у ребят во время учебы появится возможность отрабатывать практические навыки по выполнению всех необходимых метеорологических операций, включая формирование метеотелеграмм. Студенты будут понимать, как необходимо действовать при появлении опасных погодных явлений», - подчеркнула Никитина.

Лабораторию, на создание которой ушло около года, в среду открыли в сотрудничестве с Главным авиационным метеорологическим центром Росгидромета при поддержке Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и при непосредственной поддержке министерства образования региона.

Сама лаборатория оснащена уникальным оборудованием - компьютерами, сертифицированным и лицензированным программным обеспечением. Именно такое устанавливается во всех аэропортах России.

По словам Соколова, это позволит специалистам по окончании техникума прийти на рабочее место в российские авиационные подразделения и уверенно начать работу с той техникой, которая сейчас обеспечивает в первую очередь их метеорологическую безопасность.

«Поэтому практическая подготовка авиационных специалистов - важный элемент национальной безопасности страны в области гидрометеорологии», - отметил Соколов.