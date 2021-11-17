РИАМО - 17 ноя. Полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве в столичном метро. Им оказался 34-летний приезжий, сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Мужчина начал выкрикивать фразы о якобы готовящемся деянии, угрожающем жизни и здоровью пассажиров поезда на станции «Пушкинская». На замечания граждан он не реагировал, а затем покинул вагон. Следствие установило, что реальной угрозы для пассажиров хулиган не представлял.

Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность правонарушителя и задержали его на одном из московских автовокзалов. Злоумышленником был неоднократно судимый 34-летний приезжий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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