РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Сотрудники ГИБДД Подольска призвали школьников соблюдать правила дорогого движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники Госавтоинспекции Подольска в Дубровицкой школе провели уроки дорожной грамотности, в которых рассказали про особенности участия в дорожно-транспортной среде в осенне-зимний период. Полицейские рассказали школьникам о правилах, которые должны соблюдать пешеходы, а также уделили внимание теме безопасности во время поездки в автомобиле.

Сотрудники ГИБДД отметили важность ношения световозвращателей и вручили информационные памятки.

Подобные занятия автоинспекторы регулярно проводят во всех образовательных организациях городского округа, обучая детей безопасному участию в дорожном движении.