РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 ноя. Для того, чтобы жители Домодедова после прививки от Covid-19 могли быстрее увидеть QR-код на «Госуслугах», волонтеры будут помогать врачам в оперативном заполнении данных, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Участие в работе примут активисты комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации округа.

По словам главврача ДЦГБ Андрея Осипова, первый раз волонтеры помогали медикам летом, когда объем работы с внесением данных в регистр был особенно высоким.

Основной проблемой является неразборчивый почерк. Человек сам заполняет свои персональные данные. Иногда написанное очень сложно расшифровать. Требуется позвонить вакцинированному гражданину для уточнения информации. Это требует дополнительного времени. Именно с такой работой домодедовским медикам помогали летом и будут помогать сейчас волонтеры.

Жителей, у которых не отображается QR-код после прививки, сделанной в ДЦГБ, просят написать на почту: dcgb1@mail.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>