РИАМО - 17 ноя. Московское областное УФАС включит сведения в отношении ООО «Регион-Хозкомплект» (исполнитель услуг) в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий заключения контракта с войсковой частью 3532 (заказчик услуг) на поставку перевязочных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в подмосковное УФАС обратилась войсковая часть 3532 и предоставила сведения о неправомерном уклонении ООО «Регион-Хозкомплект» от заключения контракта.

Согласно представленным сведениям, заказчик в установленный законом срок направил в адрес компании проект контракта. Однако исполнитель не подписал проект в регламентированный срок, уклоняясь от заключения контракта.

На заседании комиссии подмосковного УФАС исполнитель также не представил доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Регион-Хозкомплект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.