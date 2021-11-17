РИАМО - 17 ноя. Более 152,6 тыс. земельных участков осмотрели земельные инспекторы Подмосковья в текущем году, чтобы выявить нарушения на частных землях. Нарушения были обнаружены на 51,6 тыс. из них, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Лидерами по охваченным осмотрами земельным участкам стали округа: Раменский, Солнечногорск, Серпухов, Орехово-Зуевский, Воскресенск, Щелково, Дмитровский, Клин, Домодедово, Можайский и Ступино.

Проверки помогли обнаружить более 39,2 тыс. участков, которые не используются правообладателями, почти 7,4 тыс. участков, использующихся не по назначению. Правообладатели 6,7 тыс. участков не принимают мер по борьбе с борщевиком, порядка 3,1 тыс. земельных участков имеют признаки порчи земель, а самовольно заняли не свою землю 1680 собственников.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, лидерами по проделанной работе в текущем году стали муниципальные земельные инспекторы таких городских округов, как Раменский, там осмотрели свыше 9,2 тыс. участков, Солнечногорск – свыше 9,1 тыс. участков, Серпухов – более 8,9 тыс. участков, Орехово-Зуевский – порядка 6,1 тыс. участков, Воскресенск и Щелково, где осмотрели свыше 5,9 тыс. участков в каждом округе, Дмитровский – 5,8 тыс. участков, Клин – 5,8 тыс. участков, Домодедово – свыше 5,7 участков, Можайский – 5,4 тыс. участков, Ступино – 5,2 тыс. участков.

Земельные инспекторы этих 11 округов охватили половину всех осмотренных с начала года земель.