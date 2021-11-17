РИАМО - 17 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Клину проверил работу парка культуры и отдыха «Сестрорецкий», который благоустроен с учетом мнения горожан, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона в Instagram-аккаунте.

«Это важный, востребованный объект, который соединяет общественные территории, музей, набережную. Мы стараемся, чтобы в каждом городе Подмосковья был парк, место, где можно отдохнуть на природе, заняться спортом, погулять с детьми», - сказал Воробьев.

Он отметил, что парк «Сестрорецкий» – особенный, он располагается рядом с исторической усадьбой Чайковского и перепад высот здесь - 24 м.

«Мы попытались учесть эти нюансы, установили концертную сцену на воде, веревочный парк, детские игровые площадки, удобные лавочки», - добавил губернатор.

Территорию очистили от старых деревьев и посадили новые, отремонтировали пешеходные дорожки и проложили велосипедные. Преобразился пляж – с речного дна убрали мусор, а на берег завезли сотни кубометров чистого песка.

«Я приехала к подруге в Клин, сегодня мы решили погулять по парку – как же здорово здесь стало! Ребенок просто в восторге - и от всех этих фонариков, и от фигур. Он с нетерпением ждет, когда подрастет, чтобы ходить в спортивный городок. Нам очень нравятся изменения, которые здесь произошли», - рассказала жительница Высоковска Екатерина Иванова.

В парке установили многофункциональную площадку, которая в зимнее время используется как каток. Тут есть обогреваемая раздевалка, прокат коньков. А еще в «Сестрорецком» установили воздушную подушку с вышкой и 2 тюбинговые горки.

Для детей настоящее раздолье – веревочный экстрим-парк, сноуборд-парк, 2 спортивно-игровые, интерактивная музыкальная и площадка для катания на скейтах. Установили также столы для тенниса и шахмат, обустроили амфитеатр.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин доложил губернатору региона Андрею Воробьеву о завершении 2 этапа вело-пешеходного туристического маршрута «Клин звучит». Это еще 5 км по центральной части города. Вдоль маршрута расположены учебные заведения – теперь школьники и студенты могут добираться туда на велосипедах и самокатах.

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