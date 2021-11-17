РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 ноя. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин встретился с представителями Всероссийского общества инвалидов и в рамках проекта «Доступная среда», а также поздравил Щелковское отделение с юбилеем, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Пообщался с представителями щелковского отделения Всероссийского общества инвалидов. Обсудили модернизацию оснащения штаба организации. Недавно удалось решить вопрос с оргтехникой, однако задач еще немало. Заодно поздравил руководителя отделения Геннадия Иванова с юбилеем. Еще раз с праздником, спасибо за ваш труд и неравнодушие!» — сказал Шапкин.

В рамках партийного проекта «Доступная среда» депутат регулярно встречается и помогает организациям для людей с ограниченными возможностями.

Всероссийское общество инвалидов создано 17 августа 1988 года. Сегодня ВОИ – это более 1,5 млн человек, 24 300 первичных ячеек, 2 100 местных и 83 региональные организации. В 2021 году 30-летие отметило Щелковское отделение Всероссийского общества инвалидов.