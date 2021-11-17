РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. В рамках программы государственно-частного партнерства в поселке Томилино городского округа Люберцы заработал частный детский сад на 50 мест, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый корпус детсада «Ласточка» находится в доме №8 на улице Гаршина.

«Он находится на первом этаже здания и рассчитан на 50 детей. Они поделены на 3 группы, одна из которых для детей раннего возраста. Помимо основных помещений также есть универсальный зал для занятий музыкой и физкультурой, шахматная студия, учебный класс для дополнительных занятий и медицинский блок», - сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

По его словам, частный детский сад «Ласточка» работает по программе государственно-частного партнерства с 2013 года.