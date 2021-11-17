РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Депутат Мособлдумы Лидия Антонова проконтролировала работу лифтов в трех медицинских учреждениях Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Лифты заменили в Центральной поликлинике на Октябрьском проспекте и в главном корпусе Люберецкой областной больницы на улице Кирова.

«Два новых лифта установлены в здании Московского областного центра охраны материнства и детства на улице Мира. По всем 3 объектам нареканий нет. Работы выполнены полностью. Кроме того, в МОЦОМД проверили и ход косметического ремонта», – добавила Антонова.

По ее словам, контроль лифтового оборудования продолжится с представителями Общественной палаты, членами партии «Единая Россия» и подрядными организациями.