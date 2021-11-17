РИАМО - 17 ноя. Во всероссийской программе «Пушкинская карта» принимают участие 62 учреждения культуры Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Воспользоваться «Пушкинской картой» для приобретения билетов в Подмосковье можно в 14 музеях, 16 театрах, 29 культурно-досуговых учреждениях и 3 концертных организациях. Купить билеты таким образом можно на более чем 650 мероприятий.

Чаще всего жители региона приобретали билеты в театры (более 1,8 тыс. билетов) и музеи (более 400 билетов).

Получить «Пушкинскую карту» могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. Чтобы это сделать, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подтвердить учетную запись, затем установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура», авторизоваться в нем и запросить оформление карты. После этого надо подтвердить выпуск карты в приложении и сделать селфи.

Чтобы посетить мероприятие, требуется зайти на афишу («Культура.рф», «Госуслуги.Культура» или сайт учреждения) и выбрать интересующее событие, купить билет на сайте или в кассе и обязательно прийти на мероприятие с паспортом.

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