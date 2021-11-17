РИАМО - 17 ноя. 4,4 млрд рублей планируют направить в 2022 году на рекультивацию полигонов ТКО из бюджета Подмосковья, говорится в презентации министра экономики и финансов Московской области Наталии Масленкиной.

В Мособлдуме в среду проходят публичные слушания «О проекте закона Московской области «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

На рекультивацию полигонов ТКО планируют направить 4,4 млрд рублей, в 2021 году этот показатель составлял 37 млн рублей.

Также около 1,3 млрд рублей направят на содержание «Мособллеса», 491 млн рублей - на техприсоединение к объектам инфраструктуры заводов по термическому обезвреживанию ТКО.