РИАМО - 17 ноя. Подмосковье смогло стабилизировать ситуацию с перегруженностью аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), задействованных в лечении пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас максимально 650-660 (Covid-пациентов на койках с аппаратами ИВЛ - ред.) было, сегодня утром - 590. Переломить удалось, но это все равно очень много. Поэтому еще раз не хочется как бы излишне драматизировать, но и недооценивать угрозу тоже было бы глупо. Поэтому врачи борются с ковидом, мы делаем все, чтобы у них были необходимые ресурсы», – сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее губернатор сообщил, что жителям Подмосковья старше 60 лет пришлют по почте письма с разъяснением, почему так важно пройти вакцинацию от коронавируса. Вакцинация позволяет снизить риск заражения практически до нуля.

За минувшие сутки в Подмосковье подтвердился 1691 случай инфицирования Covid-19, скончались 57 пациентов, выздоровели 2808 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 565 432 случая заболевания, скончались 9688 зараженных, победили болезнь 495 917 человек.

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