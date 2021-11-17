РИАМО - 17 ноя. Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный 15 ноября 2021 года Солнцевским районным судом в отношении Валерии Башкировой, которая сбила 3 детей на пешеходном переходе в столице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В частности, ставится вопрос об отмене прошлого судебного решения. Башкировой хотят назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ее также хотят лишить права заниматься деятельностью, связанной с автоуправлением на 3 года.

Ранее Валерия Башкирова получила 5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Авария произошла 16 июля 2021 года на улице Авиаторов в Москве. 19-летняя студентка на автомобиле Mazda сбила троих детей. Двое из них скончались, 9-месячная девочка смогла выжить.

Башкирова была трезва. Сначала она сообщила, что наезд на пешеходов совершила в то время, когда отвлеклась на телефон, но потом поменяла свои показания и рассказала, что сбила детей из-за того, что ее осветило солнце.

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