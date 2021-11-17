РИАМО - 17 ноя. Федоскинская фабрика миниатюрной живописи находится в одноименном селе в городском округе Мытищи. Сотрудники фабрики выпустили более 350 изделий с начала текущего года, а за 2020 год - почти 600 изделий, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Художественные шкатулки изготавливают в селе Федоскино уже 200 лет. Сегодня для их производства используются те же технологии, что и в далеком прошлом. Процесс осуществляется вручную, работа состоит из 7 этапов и в общей сложности занимает 1,5 месяца.

Посмотреть на изделия федоскинской фабрики можно в московском музее-заповеднике «Коломенское» в залах Сытного двора. Экспозиция будет представлена до 14 февраля 2022 года на выставке «Русская тройка».

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