РИАМО - 17 ноя. Около 60 млрд рублей планируют направить в 2022 году на меры социальной поддержки населения в Подмосковье, этот показатель выше текущего года, говорится в презентации министра экономики и финансов Московской области Наталии Масленкиной.

В среду в Мособлдуме проходят публичные слушания по проекту бюджета Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

На меры социальной поддержки планируют направить 57,5 млрд рублей в 2022 году, в 2021 году этот показатель составляет 47,3 млрд.

Также в рамках социальной защиты населения почти на 1,5 млрд планируют увеличить расходы по оказанию государственных услуг в сферах социального обслуживания и занятости населения. Они могут составить 18 млрд рублей.