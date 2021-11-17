РИАМО - 17 ноя. Коронавирусной инфекцией заболевают еще тысячи россиян каждый день. Поэтому если стало известно о контакте с одним из заболевших, необходимо как можно быстрее изолироваться от других, сообщил семейный врач Андрей Добровольский.

Распространено мнение, что после контакта с инфицированным можно не заболеть, если вовремя принять меры. И все же это может не помочь.

«Помыть руки, прополоскать рот, промыть глаза теоретически возможно, если мы сиюсекундно узнали о контакте. Но это лишь в теории, на практике мы узнаем в лучшем случае спустя несколько часов. А если мы заразились, вирус уже внедрился в клетки, начал работать», – объяснил Добровольский в интервью Nation News.

Если первые симптомы болезни все же проявились, необходимо скорее вызвать врача, а не пытаться помочь себе народными средствами. При отсутствии симптомов нужно подождать несколько дней, стараясь ограничить круг общения.

«То есть позвонить на работу, рассказать о ситуации, возможно, удастся договориться с работодателем и посидеть дома. С домашними тоже нужно контактировать по минимуму. Если в течение 5 дней ничего не появится, значит наша иммунная система справилась. То есть могла быть небольшая вирусная нагрузка, либо человек, с которым мы контактировали, уже не выделял вирус», — добавил врач.

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